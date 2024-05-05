أيمن الشريعي: إنبي يصنع النجوم بأقل الإمكانيات

قال أيمن الشريعي رئيس نادي انبي إن الفريق البترولى أقل ناد يدفع فلوس للاعبين فى الفريق الاول فى كل أندية الدوري الممتاز.

واضاف فى تصريحات إعلامية أن إنبي يقسم اللاعبين فى الفريق الاول 3 فئات مختلفة ولكنني لا أحب الحديث فى المبالغ المالية والافصاح عنها.

وكشف الشريعي فى تصريحات مع حتحوت بأن انبي يصنع النجوم ويقوم ببيعها للفرق الكبيرة مثل الاهلى والزمالك وغيره من الاندية لذلك دائما ما أقول الاهلى نادي بطولات وعلامة تجارية كبيرة فى المقابل نادي انبي يصنع النجوم.