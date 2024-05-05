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الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

أيمن الشريعي: إنبي يصنع النجوم بأقل الإمكانيات

إنبي
إنبي
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قال أيمن الشريعي رئيس نادي انبي إن الفريق البترولى أقل ناد يدفع فلوس للاعبين فى الفريق الاول فى كل أندية الدوري الممتاز.
واضاف فى تصريحات إعلامية أن إنبي يقسم اللاعبين فى الفريق الاول 3 فئات مختلفة ولكنني لا أحب الحديث فى المبالغ المالية والافصاح عنها. 
وكشف الشريعي فى تصريحات مع حتحوت بأن انبي يصنع النجوم ويقوم ببيعها للفرق الكبيرة مثل الاهلى والزمالك وغيره من الاندية لذلك دائما ما أقول الاهلى نادي بطولات وعلامة تجارية كبيرة فى المقابل نادي انبي يصنع النجوم.

الشريعى أيمن الشريعى