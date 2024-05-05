جيش الاحتلال: الجانب الإسرائيلي من معبر كرم أبو سالم مغلق الآن أمام شاحنات المساعدات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن الجانب الإسرائيلي من معبر كرم أبو سالم مغلق الآن أمام شاحنات المساعدات بعد تعرضه لإطلاق نار، وذلك وفقا لنبأ عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية.

واعلنت فصائل فلسطينية مسؤوليتها عن هجوم بقذائف مورتر على الجانب الإسرائيلي من معبر كرم أبو سالم واستهداف قاعدة لجيش الاحتلال.

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية، مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة عدد آخر بجروح خطيرة جراء سقوط صواريخ على الجانب الإسرائيلي بمنطقة كرم أبو سالم.

كما أكد مراسل القاهرة الإخبارية، ان الطيران المروحي الإسرائيلي أطلق النار بكثافة على محيط كرم أبو سالم