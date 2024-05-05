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الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

جيش الاحتلال: الجانب الإسرائيلي من معبر كرم أبو سالم مغلق الآن أمام شاحنات المساعدات

معبر كرم أبو سالم
معبر كرم أبو سالم
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن الجانب الإسرائيلي من  معبر كرم أبو سالم مغلق الآن أمام شاحنات المساعدات بعد تعرضه لإطلاق نار، وذلك وفقا لنبأ عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية.

واعلنت فصائل فلسطينية مسؤوليتها عن هجوم بقذائف مورتر على الجانب الإسرائيلي من معبر كرم أبو سالم واستهداف قاعدة لجيش الاحتلال.

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية، مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة عدد آخر بجروح خطيرة جراء سقوط صواريخ على الجانب الإسرائيلي بمنطقة كرم أبو سالم.

كما أكد مراسل القاهرة الإخبارية، ان الطيران المروحي الإسرائيلي أطلق النار بكثافة على محيط كرم أبو سالم

 

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