نائب محافظ البحيرة تشهد إجتماع المجلس الإقليمي للسكان.. صور

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أن المحافظة قامت بحزمة من الإجراءات للتعريف والتوعية بالقضية السكانية والعمل على خفض كافة المؤشرات السلبية المتعلقة بها وذلك بالتنسيق مع فرع المجلس الإقليمي للسكان بالبحيرة ووحدة السكان بالمحافظة وكافة الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال رئاستها لإجتماع المجلس الإقليمي للسكان الذى عقد اليوم بديوان عام المحافظة بحضور اللواء محمد شوقى بدر، السكرتير العام للمحافظة وكامل غطاس، السكرتير العام المساعد والدكتور صالح إبراهيم، مدير فرع المجلس القومي للسكان والدكتورة كريمة السلامونى، مدير وحدة السكان بالديوان العام ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية المعنية والجهات المشاركة.

متابعة قرارات اجتماع المجلس الأقليمي السابق

وخلال الاجتماع متابعة قرارات وتوصيات الاجتماع السابق، وعرض مؤشرات المسح السكاني الصحي للمحافظة والإستراتيجية القومية للسكان 2023 - 2030 ومحاورها وأهدافها الرئيسية والفرعية، وإستعراض إنجازات المحافظة فى مجال السكان وتنظيم الأسرة خلال عام 2023 ومقارنتها بالعام السابق 2022، وكذا إستعراض متطلبات المرحلة القادمة.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع على إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بقضية الزيادة السكانية والحرص على خفض معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية لكافة المواطنين، مشيرة إلي أهمية القضية السكانية ومتابعة النمو السكانى بصفة دورية لوضع الخطط الاستراتيجية والتنموية المستقبلية بما يتناسب مع معدلات النمو.

تكثيف الأنشطة والبرامج التوعوية للحد من الزيادة السكانية

كما وجهت بإستمرار تكثيف الأنشطة والبرامج اللازمة للحد من مخاطر الزيادة السكانية لآثارها السلبية على خطط وبرامج التنمية التي تشهدها المحافظة، مشيرة إلى أهمية دور جميع الجهات المعنية والعاملة فى المجال السكاني بالتوعية بأهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ومخاطر الزيادة السكانية مع تكثيف القوافل السكانية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، ونشر الوعي بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2023 / 2030.