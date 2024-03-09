محافظ الشرقية يجتمع بمدير منطقة القناة والعاشر من رمضان

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اجتماعًا مع المهندسة أفنان السيد عبد الله مديرة منطقة القناة والعاشر من رمضان بمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بوزارة التجارة والصناعة ومحمد حسين مدير وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل بالإدارة المركزية بوزارة التربية والتعليم، في حضور الدكتورة ناهد مصطفي الخبير الوطني للتخطيط الإستراتيجي وتنمية الموارد البشرية ، وعبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، وأحمد عبد الهادي وكيل مديرية العمل ، ووائل العاصي رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، والعربي الشبراوي مدير برنامج مشرعك بالديوان العام ، وذلك لبحث الخطوات التنفيذية لتطبيق الاتفاقية الموقعة بين مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني ووحدة برنامج التعليم المتعدد لتعزيز العمالة في المناطق المتضررة من الهجرة من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي وبتمويل من الإتحاد الأوروبي بهدف تنفيذ أنشطة البرنامج التدريبي بمركز التدريب المهني بمدينة العاشر من رمضان.

أوضحت مديرة منطقة القناة والعاشر من رمضان أن البرنامج يستهدف تدريب عدد 2500 متدرب خارجي لتأهليهم لسوق العمل بالمحافظة ممن هم في سنة 18 إلى 40 عاماً على أن تكون هناك نسبة لا تقل عن نسبة 20% من المرأة وذوي القدرات والهمم للتدريب على التخصصات والمهن المختلفة (السيارات – الإلكترونيات – blc - الخياطة – علم الميكانيكا – الصياغة والتصميم بمساعدة الحاسوب – اللحام – ميكاترونكس – السكرتارية – السلام والإسعافات الأولية – الطاقة الخضراء) .

وأشارت الى أن المشروع سوف يتحمل تكلفة الانتقال للمتدربين مع منحهم شهادة معتمدة من (معهد الدونبسكو – الساليزيان – مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني) ومن المقرر أن يلتحق المتدرب بسوق العمل الصناعي من خلال مكتب التوظيف الذي تم إنشاؤه بمركز العاشر لسد الفجوة بين العرض والطلب بالمحافظة لافتة إلى أنه تم تأهيل البنية التحتية للمركز من حيث المباني والورش وجاري إنشاء مبني جديد داخله وإضافة تخصصين جديدين للطاقة الخضراء والسكرتارية وذلك بعد أن تم الإنتهاء من تدريب عدد 90 متدرب من مصلحة الكفاية الإنتاجية وعدد 180 متدربا من مدربي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .

أشاد محافظ الشرقية بالتعاون المثمر بين المنطقة ومديرية العمل في تنفيذ المشروع والذي يساهم في توفير دورات تدريبية بحوافز مجزية للفئات العمرية المستهدفة في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل وكذلك تحديد احتياجات المصانع والشركات الكبري من العمالة اللازمة والمدربة بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من الدورات التدريبية المقدمة لتعود بالنفع علي الصناعة.

أكد المحافظ أن المحافظة تولي إهتماماً بتشغيل الشباب وتسعى جاهداً لتوفير فرص عمل مناسبة لهم توفير لهم حياة كريمة لافتاً إلي ضرورة الاستفادة من الدورات التدريبية والمنح المقدمة من الجهات الشريكة لتحسين بيئة العمل وتنمية المهارات لتأهيل أيدي عاملة قادرة علي التعامل مع التخصصات والمهن المطلوبة بكبري الشركات والمصانع داخل المحافظة للمساهمة في دفع عجلة الإنتاج وتحسين مستوي الدخل بما يعود على الإقتصاد المصري.

محافظ الشرقية يجتمع بمدير منطقة القناة والعاشر من رمضان بمصلحة الكفاية الإنتاجية

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