اتفاقية لتصدير الأنسولين إلى كوبا.. الحكومة تفتح أسواقا جديدة أمام الدواء المصري.. وخبراء: تعزيز للصناعة الوطنية.. و1.2 مليار دولار قيمة صادرات المستحضرات الطبية بالعام الماضي

"الأنسولين المصري يواصل التوسع في أمريكا الشمالية" عنوان بارز لما وقعته مصر من شراكة اليوم السبت مع دولة كوبا، حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان تطوير العلاقات المتبادلة بين مصر وكوبا وتعميق التعاون في مجال الأدوية عبر تصدير الأنسولين البشري المصري، المعروف باسم "Insulinagypt" إلى كوبا، وهو الأمر الذي وصفه وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار بالإنجاز الجديد.

وخلال مراسم توقيع الاتفاق مع نظيره الكوبي الدكتور خوسيه أنجيل بورتال ميراندا، قال عبد الغفار "إن هذا الإنجاز له أهمية عميقة لكونه يمثل أول تواجد لشركة مصرية عربية أفريقية تزود كوبا بالأدوية، وهي الشركة المتحدة للأدوية إحدى الشركات التابعة لمجموعة "أكديما" التي توزع منتجاتها الدوائية في 80 دولة بجميع أنحاء العالم".



صادرات الأدوية المصرية

وبلغت صادرات مصر من المستحضرات الطبية المختلفة نحو مليار و176 مليون دولار خلال 2023، يحسب بيانات هيئة الدواء المصرية، فيما أوضح أحدث تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي صادرات مصر من منتجات الأدوية والصيدلة خلال 11 شهرا من العام الماضي 2022 بلغ نحو 276 مليون و500 ألف دولار.

وأشار التقرير الصادر مطلع ديسمبر 2023، إلى أن صادرات مصر من الأدوية فقط بلغ 200 مليون دولار تلتها صادرات الضمادات الطبية والخيوط الجراحية بقيمة 50 مليون و600 ألف دولار وجاءت صادرات الأدوية البيطرية في المركز الثالث بقيمة 17 مليون و872 ألف دولار ثم الفيتامينات بمليونين و800 ألف دولار واحتلت أدوية منع الحمل المركز الأخير بقيمة صادرات بلغت مليون و100 ألف دولار

وأوضح التقرير ان التجارة الخارجية، تعتبر أحد العناصر الأساسية في التنمية الاقتصادية، نظرًا لأنها تعكس تطور حركة الميزان التجاري ومن هذا المنطلق يحرص الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، على توفير كافة البيانات عن حركة التبادل السلعي بين مصر ودول العالم.



الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية

خبراء: إضافة لنجاحات الدولة في توطين صناعة الأدوية

وفى هذا الشأن، قال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن الفترة الماضية شهدت تزايد ملحوظ على طلب الأدوية، وهو ما دفع مصر لتعزيز خطتها لتوطين صناعة الأدوية والمستحضرات الطبية.

وأضاف "عوف" فى تصريحاته لـ"البوابة نيوز" أن مصر خطت العديد من الخطوات في سبيل تعزيز الصناعة الوطنية للأدوية، الأمر الذي جعلها تغطي السوق المحلي بنسب تفوق الـ 90%، وهو ما يعزز دورها بين الدول العربية والإفريقية في مجال تصنيع الأدوية واللقاحات.

وتابع: "صادرات الأدوية المصرية حققت طفرة غير مسبوقة على مدار السنوات الأخيرة، بعد نجاح جهود توطين التقنيات التكنولوجية المتقدمة في تصنيع الأدوية، الأمر الذي يتطلب مزيدًا من الشراكات مع الشركات العالمية لتعزيز ريادة مصر في صناعة الدواء".



الدكتور حسام عمران، خبير صناعة الدواء

وعلى صعيد متصل، قال الدكتور حسام عمران، خبير صناعة الدواء، إن صادرات الأدوية المصرية حققت نجاحات متواصلة وعززت من مكانة مصر بين الدول العربية والإفريقية، حيث استحوذت على صدارة الدول الإفريقية، واحتل الدواء المصري المركز الأول في حجم الصادرات.

وأضاف "عمران" أن تعزيز صناعة الدواء المصرية وصع مصر في المرتبة الثالية إفريقيا بعد الصين والهند في صادرات الدواء للدول الإفريقية، بعدما عززت الحكومة المصرية صناعة الدواء بالعديد من المحفزات من أجل رفع معدلات التصدير، حيث تمتلك مصر مميزات نسبية مثل توافر العمالة المدربة وانخفاض أجور العمالة".