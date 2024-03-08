وكيل الصحة بسوهاج يتفقد 6 مستشفيات.. اعرف التفاصيل

أجرى الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عدد من الجولات التفقدية المكثفة لمستشفيات جنوب وشرق المحافظة وبدأ تلك الجولات منذ مساء امس الخميس واستكملها اليوم الجمعة.

وشملت الزيارات 6 مستشفيات، تفقد منها مساء أمس الخميس مستشفى ساقلتة المركزي، ومستشفى المنشاه المركزي .

ورافق محروس خلال الزيارة الدكتور أحمد عبد الكريم، وكيل المديرية، والدكتور حسن محروس، مدير عام الطب العلاجي، والدكتور محمد عاطف، مدير إدارة الرعاية الأساسية والدكتورة شيماء جابر، مدير إدارة الطوارئ، وبحضور الدكتور جيمي جمال، مدير الإدارة الصحية بساقلتة.

وخلال الزيارة شدد وكيل وزارة الصحة بسوهاج على رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وتدريب الكوادر الفنيه و التمريضية بالتنسيق مع الإدارات المعنية بكل فئة بالمديرية كما تفقد خلال الزيارة الأعمال الجارية بموقع المستشفى الجديدة والوقوف على مدى الإنجاز والذي تخطى 90% من حجم الأعمال، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمتابعة القطاع الصحي بالمحافظة وبناء علي توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بالمتابعة المستمرة للمنشأت الصحية بالمحافظة والخدمات المقدمة بها.

كما تفقد وكيل وزارة الصحة مستشفى المنشاه المركزي، ورافقه خلالها الدكتورة شيماء جابر، مدير إدارة الطوارئ وبحضور الدكتورة اسماء شعبان، مدير المستشفى، حيث تفقد أقسام الإستقبال والطوارئ والحضانات الأشعة وبنك الدم والنساء وشدد على الإلتزام بأماكن عمل الكوادر الطبية بالمستشفى ومتابعة تطبيق إجراءات وسياسات مكافحة العدوي.

وفي سياق متصل واصل الدكتور أحمد محروس، صباح اليوم الجمعة تفقده لسير العمل بالمستشفيات حيث زار مستشفيات البلينا المركزي وجرجا العام وحميات جرجا واخيرا مستشفي العسيرات المركزي.

ووجه الإدارة العامة للطب العلاجي بالمديرية بنشر فرق التفتيش والمتابعة التابعه لها بتلك المستشفيات لمتابعه سير العمل بها ورصد الملاحظات ومعالجتها و تلافيها على رأس العمل و كذلك تدريب الكوادر الطبية بها.

كما وجه ايضاً بإمداد مستشفى العسيرات المركزي بعدد من اطباء بعض التخصصات الهامة وذلك لصالح العمل والمرضى ورفع كفاءه الخدمة الطبية بها مشدداً علي حسن معاملة المرضى.

وأكد وكيل وزارة الصحة بسوهاج تشغيل عدد من اجهزة الغسيل الكلوي وضمها لوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى البلينا المركزي (برديس) لتصبح المستشفى قادره على استيعاب جميع مرضى الغسيل الكلوي وانهاء قوائم انتظار المرضي.

كما وجه الإدارة الهندسية بالمديرية بمراجعة ومتابعة جميع الأجهزة الطبية بالمستشفيات المختلفه وإجراء الصيانه اللازمة لها وذلك لتلافي الأعطال المفاجئة لتلك الأجهزة.