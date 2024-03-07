القبض على 12 شخصا بينهم سيدتين لقيامهم بأعمال سرقات متنوعة بالقاهرة

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على 12 شخصًا بينهم سيدتان لقيامهم بأعمال سرقات متنوعة بمناطق متفرقة من العاصمة.

وتعود البداية عندما تم ضبط (عاطلان- لهما معلومات جنائية) لقيامهما بسرقة بعض الأجهزة الكهربائية من داخل شقة بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وبحوزتهما (فرد خرطوش وطلقتان من ذات العيار)، وبمواجهتهما أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل المساكن بأسلوبي "التسلق وكسر الشباك"، وأقرا بحيازتهما للسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهما، واعترفا بإرتكاب 3 وقائع سرقة أخرى بذات الإسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سئ النية" (عامل – له معلومات جنائية)، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة.

كما تم ضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبحوزته (3 جوال بداخلهم كمية من الأسلاك الكهربائية - 2 مقص حديدى - قصافة أسلاك) بمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقات من داخل العقارات تحت الإنشاء بأسلوب " السحب ".

كما اعترف بإرتكاب 5 وقائع سرقة، وأقر بقيامه بسرقة الأسلاك من الفيلات الخالية من السكان، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة.

وفى منطقة الخليفة تم ضبط عاطل، وبحوزته مركبة "توك توك" مبلغ بسرقتها، وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة مركبات "التوك توك" بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك " وأقر بارتكابه 2 واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب، تم بإرشاده ضبط كافة المركبات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

ونجح رجال المباحث فى ضبط 3 عاطلين لقيامهم بسرقة دراجة نارية بدائرة قسم شرطة الساحل، بمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب " قطع وتوصيل الأسلاك "، وأقروا بإرتكاب 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، تم بإرشادهم ضبط الدراجة النارية المستولى عليها بالواقعة الأولى وباقى الدراجات المستولى عليها لدى عميليهما "سيئا النية" (عاملان- مقيمان بمحافظة القليوبية) بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات النارية، وإتهموهم بالسرقة .

وتمكن ضباط المباحث من ضبط (3 عاطلين- لهم معلومات جنائية) لقيامهم بسرقة سيارة حال توقفها بدائرة قسم شرطة المقطموبحوزتهم السيارة المشار إليها، بمواجهتهم إعترفوابتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقاتالسيارات والدراجات النارية بأسلوب " المفتاح المصطنع"، وإعترفوابقيامهم بإرتكاب عدد 4 وقائع سرقةأخرى بذات الأسلوب، وأضافوا بتصرفهم فى السيارات المستولى عليها بالبيع لدى عميليهما "سيئا النية" (لهما معلومات جنائية ) أمكن ضبطهما.

كما تم ضبط (سيدتان – لأحدهما معلومات جنائية) لقيامهمابسرقه إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بأسلوب "كسر الباب"، تم بإرشادهما ضبط المسروقات (٤ هواتف محمولة -٤ ساعات - ٢ جهاز راوتر،بعض الأدوات الكهربائية- مبلغ مالى– شاشة عرض) ، وبإستدعائها مالكة الشقةتعرفت على المضبوطات وإتهمتهما بالسرقة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.



