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الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
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بوابة العرب

الرئيس التونسي: لا هوادة ولا تراجع في الحرب ضد الفساد والمفسدين

الرئيس التونسي قيس
الرئيس التونسي قيس سعيد
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أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الأربعاء، أنه "لا هوادة ولا تراجع في الحرب ضد الفساد والمفسدين"، مشددا على ضرورة "تفكيك" كل شبكات الفساد وتقديمها للقضاء.


جاءت تصريحات الرئيس التونسي خلال استقباله وزير الداخلية كمال الفقي والمدير العام للأمن الوطني التونسي مراد سعيدان، المدير العام الحرس الوطني حسين الغربي في قصر قرطاج. وفق بيان للرئاسة التونسية.


وشدد «سعيد» على ضرورة مضاعفة الجهود لمكافحة شتى أنواع الجريمة، مشيدا بتفكيك عدد من شبكات المخدرات في الأونة الأخيرة، مؤكدا أن هذه الشبكات لا تقل خطرا عمن يستهدفون أمن الدولة.

الرئيس التونسي قيس سعيد تونس وزير الداخلية كمال الفقي