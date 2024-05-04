ads
السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

الاستعلام عن الحالة الصحية لقهوجي طعنه عامل بالدقي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول اتهام عامل بالشروع فى قتل قهوجى

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدا لسؤاله حول الواقعة

كان قد تم القبض على عامل لاتهامه بالشروع في قتل قهوجي طعنا بسلاح أبيض بسبب معاكسة المصاب لطليقته وسط الشارع بدائرة قسم شرطة الدقي.

تلقي المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال قهوجي في عقده الثالث مصاب بطعنة نافذة وادعاء تعدي آخر ومقيم بدائرة القسم، بالانتقال والفحـــص وعمل التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة عامل بسبب قيام المصاب بمعاكسة طليقة المتهم، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم.


تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الاستعلام عن الحالة الصحية التحريات الحالة الصحية للمصاب