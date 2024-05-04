الاستعلام عن الحالة الصحية لقهوجي طعنه عامل بالدقي

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول اتهام عامل بالشروع فى قتل قهوجى

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدا لسؤاله حول الواقعة

كان قد تم القبض على عامل لاتهامه بالشروع في قتل قهوجي طعنا بسلاح أبيض بسبب معاكسة المصاب لطليقته وسط الشارع بدائرة قسم شرطة الدقي.

تلقي المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال قهوجي في عقده الثالث مصاب بطعنة نافذة وادعاء تعدي آخر ومقيم بدائرة القسم، بالانتقال والفحـــص وعمل التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة عامل بسبب قيام المصاب بمعاكسة طليقة المتهم، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم.



تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.