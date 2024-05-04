بعد خسارته أمام شتوتجارت .. بايرن ميونخ يتعرض لانتكاسة قبل موقعة ريال مدريد

خسر فريق بايرن ميونخ وصيف الدوري الألماني، مباراته الأخيرة أمام شتوتجارت بثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء أقيم مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من البوندسليجا.

دخل بايرن اللقاء بمعنويات عالية، باحثًا عن تعزيز صدارته للدوري، قبل مواجهة ريال مدريد الحاسمة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

فاجأه شتوتجارت بهدف مبكر في الدقيقة 29، الذي أحرزه ليونيداس ستيرجيو، لكن لم يستسلم بايرن ميونخ، حيث نجح هاري كين في إدراك التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني، واصل الفريقان ضغطهما على مرمى بعضهما البعض، لكنّ شتوتجارت كان أكثر فعالية، وفي الدقيقة 83، نجح وو يونج جونج في تسجيل الهدف الثاني لشتوتجارت، ليضاعف من معاناة بايرن.

ولم يهدأ شتوتجارت، حيث أضاف الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلاً من الضائع، من خلال سيلاس وامانجيتوكا.

وبنهاية المباراة، مُني بايرن ميونخ بهزيمة مُحبطة، لتُصبح مهمة الدفاع عن لقب الدوري الألماني صعبة للغاية، وشهد اللقاء تعرض رافائيل جيريرو لاعب بايرن ميونخ للإصابة، مما قد يؤثرعلى مشاركته في المباريات القادمة.

وتعد هذه الهزيمة ضربة قوية لبايرن ميونخ قبل مواجهة ريال مدريد، حيث تثير الشكوك حول قدرة الفريق على التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.