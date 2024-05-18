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السبت 18 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

عمر جابر: نسعى للفوز وإهداء اللقب لروح محمد مدحت

عمر جابر
عمر جابر
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قال عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن مباراة نهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية مهمة جداً للفريق.
وأضاف اللاعب في المؤتمر الصحفي: "الجميع يعلم أهمية اللقاء، والجيل الحالي يتطلع لتحقيق بطولة قارية، والجمهور سيكون مع الفريق بشكل كبير في لقاء الغد".
وتابع عمر جابر قائلاً: "نسعى للتتويج ببطولة كأس الكونفدرالية من أجل إهداء اللقب لروح محمد مدحت، وهذا هو ما تحدثنا فيه سواء لاعبين وجهاز فني من قبل".
ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان في الثامنة مساء غد الأحد باستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

عمر جابر نهضة بركان في إياب نهائي المؤتمر الصحفي