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الثلاثاء 18 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

تعرف على سبب إلغاء حفل شيرين عبدالوهاب في الإمارات

المطربة شيرين عبدالوهاب
المطربة شيرين عبدالوهاب
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أعلنت المطربة شيرين عبدالوهاب، إلغاء حفلها الغنائي، الذي من المقرر إقامته مساء الجمعة المقبل، الموافق 21 يونيو الجاري، في مدينة دبي الإماراتية، برفقة النجم حسين الجسمي، ضمن سلسلة حفلات عيد الأضحى المبارك، وذلك بسبب سفرها في رحلة استشفائية.

ومن جهته قال المحامي الخاص للفنانة شيرين عبدالوهاب في تصريحات صحفية اليوم، إن هذا الإلغاء جاء بالاتفاق مع الجهة المنظمة للحفل، مشيراً إلى أن شيرين كانت قد انتهت مؤخراً من تسجيل أغنية جديدة درامية سوف تطرحها خلال الأيام المقبلة، تعاونت فيها مع نفس فريق أغنية "الدهب" وهم: الشاعر تامر حسين والملحن مدين والموزع الموسيقى توما.

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