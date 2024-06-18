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الثلاثاء 18 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مراكز شباب المنيا تكتظ بالمترددين في اليوم الثالث لعيد الأضحى

تحت شعار العيد احلى بمراكز شباب مصر

مراكز شباب المنيا
مراكز شباب المنيا
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اكتظت مراكز شباب المنيا بالمواطنين مساء اليوم للثالث من أيام عيد الأضحى المبارك اليوم الثلاثاء، فى إطار إنطلاق مبادرة« العيد أحلى بمراكز الشباب» بالقرى والمدن، حرصاً من وزارة الشباب والرياضة على قيام مراكز الشباب بدورها المجتمعى وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة بها فى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى تحقيق مفهوم مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة .

بدء المترديين من جميع أفراد الأسرة فى التوجه لمراكز الشباب بالقرى والمدن والنجوع مساء اليوم وقرب غروب الشمس ، وفتحت مراكز الشباب أبوابها للجمهور، وفتحت حدائق الطفل والملاهى وحمامات السباحة والملاعب والصالات، بالمجان وشهد إقبالا كثيفا من المترددين ويستمر ذلك يوميا من الثامنة صباحا حتى منتصف الليل، وقد شهدت مراكز شباب المنيا وملوى وديرمواس وسمالوط وبنى مزار ومغاغه ومطاى والعدوة وأبوقرقاص إقبالا كثيفا مساء اليوم بالمراكز ومستمره خلال اليوم.

تابع الدكتور مندى عكاشة وكيل الوزارة الشباب والرياضة بالمنيا مراكز الشباب للتعرف على إعداد المترددين، للاطمئنان علي سلامة المترددين وتنفيذ كافة التعليمات والإجراءات للظهور بالشكل اللائق كما وجه بضرورة نقل الحدث أول بأول بالتعاون مع السادة المنسقين الاعلامين للمشاركة في فعاليات مبادرة العيد أحلي بمراكز الشباب .

وقد وجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بتكثيف الأنشطة والبرامج الترفيهية والرياضية داخل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، لاسيما خلال إجازة عيد الأضحى المبارك واستقبال رواد مراكز الشباب بالمجان وتنظيم الاحتفالات وتقديم البرامج الترويحية خلال أيام العيد لتشمل فقرات فنية واستعراضية وتوزيع هدايا على الأطفال فى أول أيام العيد، بجميع مراكز الشباب يتخللها ممارسة الرواد والاعضاء للخدمات الموجودة بالمراكز من ملاهي وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية.

 وتتابع وحدة المنسقين الإعلاميين والمركز الاعلامي الاحتفالات بشكل مباشر ومتابعة مباشرة من وكلاء المديرية للشباب والرياضة والدكتور محمد حمدى معاون وكيل الوزارة ومدير العلاقات العامة والمركز الإعلامي.

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