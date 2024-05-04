إصابة أربعة أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي وربع نقل بالدقهلية

أصيب أربعة أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وربع نقل بطريق (المنصورة - دكرنس) أمام قرية شها بنطاق مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد طارق عابدين، مأمور مركز شرطة المنصورة، من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق (المنصورة - دكرنس) أمام قرية شها ووجود مصابين.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة إلى مكان البلاغ بقيادة الرائد أحمد العزب، رئيس المباحث وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكى وربع نقل أمام قرية شها ووجود أربعة مصابين.. وجري نقلهم إلى مستشفى المنصورة الدولى لتلقى العلاج، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتحفظ على المركبتين.