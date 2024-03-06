منافسة شرسة بين هالاند ومبابي وكين على عرش الهدافين بأبطال أوروبا

يمتلك النرويجى إيرلينج هالاند ماهجم مانشستر سيتى الإنجليزى، فرصة ذهبية فى مواجهة اليوم الأربعاء، أمام نظيره كوبنهاجن الدانماركى، من أجل اعتلاء عرش هدافى القارة العجوز فى دورى أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج".

ويبحث النرويجى فى مواجهة الليلة عن استعادة قمة هدافى الشامبيونز ليج، بعدما انتزعها منه الإنجليزى هارى كين لاعب بايرن ميونيخ الألمانى، بتسجيله هدفين أمس الثلاثاء أمام لاتسيو، ليرفع رصيده إلى 6 أهداف.

كما نجح كيليان مبابى أمس الثلاثاء، بتخطى هالاند، فى مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسى، أمام ريال سوسييداد، بعدما احرز هدفين، ليتقاسم مع كين صدارة ترتيب الشامبيونز ليج.

ويمتلك هالاند 5 أهداف احتل بها الوصافة، سجلهما خلال 6 مباريات حتى الآن في التشامبيونز ليج هذا الموسم، أحرزهم في 3 مواجهات، فيما فشل فى التسجيل في مثلها.

واحتل وصافة ترتيب الهدافين كل من أنطوان جريزمان، هالاند، راسموس هويلوند، ألفارو موراتا وجالينو برصيد 5 أهداف لكل لاعب.

وفى حال استطاع هالاند تسجيل ثنائية الليلة، فإنه سيتربع على عرش قائمة الهدافين، ما لم ينجح في إحراز المزيد، للهروب بعيدا عن مبابي وكين قبل ربع النهائي.

ويحمل هالاند لقب هداف البطولة في نسختها السابقة برصيد 12 هدفا، لكنه فشل في هز شباك كوبنهاجن، رغم كونه أحد أضعف الفرق التي واجهت فريقه بآخر موسمين على الأقل.