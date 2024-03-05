اكتشاف المواهب بمدارس قرى ووديان جنوب سيناء.. صور

واصل فريق إدارة الموهوبين والتعلم الذكي التابع لمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، جولاته المكثفة بالمدارس؛ لاكتشاف الموهوبين في المجالات المختلفة ورعايتهم.

جاء ذلك تحت رعاية اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وتنفيذًا لتوجيهات وتعليمات محمد حماد عقل، وكيل الوزارة، وإشراف عادل عتلم، وكيل المديرية و في إطار تشجيع الطلاب الموهوبين ونشر ثقافة التميز والإبداع وخلق روح المنافسة وتحفيز الطلاب للمشاركة الفعالة واستثمار الطاقات في مجالات إبداعية متعددة.

وزار فريق إدارة الموهوبين والتعلم الذكي، مدرسة محمد نجيب الابتدائي، ومدرسة محمد فريد الابتدائية، ومدرسة خالد بن الوليد الإعدادية والثانوية، بقرية الجبيل التابعة للعاصمة طور سيناء، وجرى خلال الزيارة ترشيح عدد من الطلاب والطالبات؛ للإنضمام لفريق المركز الدائم للموهوبين والتعلم الذكي لرعايتهم وتنمية مواهبهم وإعدادهم المشاركة في المسابقات المحلية والدولية والعالمية، وعلى رأسهم الطالبة نور عماد، الصف الثالث الإعدادي بمدرسة خالد بن الوليد، الموهوبة أدبيًا وخاصة في فن كتابة القصة القصيرة.

كما تناول الزيارة استعراض المسابقة الخضراء في العلوم والتكنولوجيا” ومسابقة "مواهب مصرية" اللتين تستهدفان جميع الطلاب في مختلف مراحل التعليم (الابتدائي والإعدادي والثانوي)، وتركز على اكتشاف وإبراز المواهب العلمية والأدبية والفنية.

وأشار فريق إدارة الموهوبين والتعلم الذكي إلى أن المسابقة الخضراء في العلوم والتكنولوجيا تهدف إلى تعزيز استخدامات التكنولوجيا الخضراء وتشجيع السلوكيات الصديقة للبيئة، بينما تتضمن مسابقة “مواهب مصرية” ثلاثة مجالات الأول: (المجال التقني): ويشتمل على أربعة فروع وهي "الإنفوجرافيك، وتصميم شعار، وبرمجة وتصميم مواقع، والتصوير والمونتاج"، ويختار الطالب أي من هذه الفروع حسب رغبته. و الثاني: (المجال الأدبي): ويشتمل على ثلاثة فروع وهي "القصص القصيرة، ونظم الشعر، والتأليف المسرحي"، الثالث (المجال الفني): ويشتمل على: رسم البورترية لشخصية معروفة ، والتعبير الفني، والغناء والإنشاد".

وأوضح فريق إدارة الموهوبين أنه سيجرى تصعيد صاحب المركز الأول في كل مجال على مستوى المدرسة ثم يتولى قسم الموهوبين والتعلم الذكي بكل إدارة تعليمية التصفية على مستوى الإدارة ثم يتولى فريق إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية التصفية على مستوى الجمهورية وتصعيد صاحب المركز الأول فقط في كل مجال على مستوى المحافظة، لافتا إلى أن المزيد من المعلومات والتفاصيل، تتوافر على الصفحة الرسمية المركز الدائم للموهوبين والتعلم الذكي بجنوب سيناء.

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