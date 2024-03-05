الاستعلام عن صحة 6 أشخاص أصيبوا في انقلاب سيارة بـ6 أكتوبر

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ٦ أشخاص أصيبوا في انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الاوسطي باتجاه مدينة ٦ اكتوبر، والتحفظ على سائق السيارة المتسببة في الحادث، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية، أن السبب وراء انقلاب السيارة، هو اختلال عجلة القيادة بيد السائق، تسبب في انحراف اطارها فانقلب وتسببت في إصاباتهم جميعًا، ولا شبهة جنائية وراء الحادث.

بدأت الواقعة.. ببلاغ تلقته الإدارة العامة لمرور الجيزة، من الخدمات الأمنية والمرورية، بوقوع حادث أعلى الطريق الاوسطي باتجاه مدينة ٦ اكتوبر، ووقوع مصابين.

من فورهم انتقلت قوة من الخدمات الأمنية والمرورية، وبصحتهم سيارة إسعاف إلى محل البلاغ، وتبين من خلال الفحص انقلاب سيارة ميكروباص أسفر عن إصابة ٦ أشخاص كانوا يستقلونها.

نقلوا مصابى الحادث إلى المستشفى لتلقي العلاج، رفع رجال الحماية المدنية الآثار التي تسبب بها الحادث والسيارة، لتيسير حركة المرور بالطريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.