رئيس جامعة قناة السويس يناقش إقامة ورش فنية للطلاب بالتعاون مع المركز القومي للسينما

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس الدكتور حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما ورئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة فى دورته الـ 25.

وخلال اللقاء - أكد الدكتور ناصر مندور على حرص الجامعة على تنمية مواهب طلابها، لافتاً إلى أن الكورال والموسيقى والمسرح والتمثيل يحظى باهتمام طلابي كبير.

وأشار إلى أن الجامعة تسعى إلى إقامة ورش فنية في التمثيل والغناء والعزف وغيرها من المجالات، مؤكداً على أن مهرجان المسرح هذا العام كان طلابي خالص، فقد عرض الطلاب مواهبهم المتنوعة في الديكور وتصميم الملابس والسيناريو والكتابة والإخراج والتمثيل، مضيفاً أن الجامعة استعانت هذا العام بالمخرج المتميز أحمد طه، مما أدى إلى صقل مواهب الطلاب ووصولهم إلى المستوى الاحترافي.

ورحب الدكتور ناصر مندور بأن يكون للجامعة دور في الدورة القادمة من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة.

ومن جانبه - أكد الدكتور حسين بكر أن مهرجان الإسماعيلية واحد من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي، ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث انطلقت أولى دوراته عام 1991.

وأشاد بالنماذج المشرفة التي رآها من طلاب جامعة قناة السويس أثناء المهرجان، معرباً عن تقديره التام لدور الجامعة في رعاية الطلاب الموهوبين، مقدماً استعداده التام لإقامة ورش عمل في التمثيل والسيناريو والإخراج لطلاب الجامعة المهتمين بالفنون السنيمائية، موضحاً أن المهرجان هذا العام شهد الاحتفال بعدد من المئويات منها مئوية رائد السينما التسجيلية المخرج عبدالقادر التلمساني، من خلال عرض 3 أفلام من افلامه، مبديا رغبته في أن تتيح الجامعة مسارحها لعرض الأفلام التسجيلية خلال الدورة القادمة للمهرجان.

ورحب الدكتور ناصر مندور بالفكرة، مؤكداً أن الجامعة تُدعم الثقافة، وتسعى إلى تنمية واستثمار الأفكار الجيدة خاصة التي تعمل خارج الصندوق.