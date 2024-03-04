قصة إنشاء حديقة الحيوان بالجيزة .. تعرفوا عليها

تأسست حديقة الحيوان في مدينة الجيزة تأسست عام 1891، وتعد أكبر حديقة للحيوانات في مصر والشرق الأوسط، وأول وأعرق حدائق الحيوانات في أفريقيا.

و في بداية الأمر اطلق علها «جوهرة التاج لحدائق الحيوان في أفريقيا». ، تفتح أبوابها للجمهور من 9 صباحاُ إلى 5 مساء كل يوم فماعدا الثلاثاء من كل أسبوع.

سبب إنشاءالحديقة

أمر الخديوي إسماعيل بأنشاء حديقة للحيوانات بالجيزة، و افتتحهاالخديوي محمد توفيق ابن الخديوي إسماعيل.

في عام 1891 .

و كانت الحديقة في بداية انشاءها تعرض أزهار ونباتات مستوردة غير متواجدة في مصر، وتضم ستة آلاف حيوان تقريبا،" من 175 نوعا، ومنها أنواع نادرة من التماسيح والحيوانات الوحشية.

مساحتها

وتبلغ مساحة الحديقة 80 فدانا تقريبا، و يوجد أمام بوابتها الرئيسية شارع شارل ديجول في مدينة القاهرة، وكما تقع على الضفة الغربية لنيل القاهرة، وتضم جداول مائية وكهوف مزودة شلالات مائية ،وجسور خشبية، وكما تضم الحديقة بحيرات للطيور المعروضة.

كما تحتوي علي. متحف تم بناؤه في عام 1906 ويضم مجموعات نادرة من الحيوانات والطيور والزواحف المحنطة، ويقدر عدد زوار الحديقة بنحو مليوني زائر سنويا.

وتم إغلاق الحديقة في 19شهر فبراير عام 2006 خوفا على الحيوانات والطيور من الإصابة بمرض إنفلونزا الطيور، لكن أعيد افتتاحها في 24 أبريل من نفس العام.

الكشك الياباني

ويضم متحف صغير داخل الحديقة، يحتوي بعض المقتنيات والصور الفوتوغرافية لحديقة الحيوان قديما وحديثا، تم إنشاؤه في عهد الملك فؤاد عام 1924 بمناسبة زيارة ولي عهد اليابان لمصر.