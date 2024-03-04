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الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة المتهم بالاعتداء على طبيب بالمطرية لجلسة 7 مارس

ارشيفيه
ارشيفيه
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أجلت محكمة جنح المطرية،  محاكمة المتهم بالاعتداء على طبيب الاستقبال بمستشفى المطرية التعليمي، لجلسة ٧ مارس الجاري لسماع دفاع المتهم وضم الملف الطبي للطبيب المجني عليه.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة  بإحالة المتهم بالاعتداء على  طبيب الاستقبال بمستشفى المطرية التعليمي إلى  محكمة الجنح، وأسندت إليه استعراض القوة والاعتداء على موظف أثناء تأدية عمله.

وكانت الأجهزة الأمنية  ألقت القبض على متهم، ومقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة بتهمة الاعتداء بالضرب على طبيب بقسم الاستقبال بأحد المستشفيات بدائرة قسم شرطة المطرية، وإحداث إصابات بالغة لطبيب المطرية بسبب نشوب مشادة كلامية بين زوجة المشكو في حقه والطبيب المذكور لرفضه دخولها لزيارة والدتها المحجوزة بالمستشفى عقب انتهاء مواعيد الزيارة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
 

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