رئيس جودة التعليم ووكيل الأزهر يتفقدان المعاهد المتقدمة للاعتماد

تفقد الدكتور علاء عشماوي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، يرافقه فضيلة الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتورة راجية علي طه نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة لشئون التعليم الأزهري، معهد البخاري الابتدائي الأزهري الخاص للغات بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وذلك بحضور الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وأكد الدكتور علاء عشماوي، خلال زيارته لمعهد البخاري بالقاهرة الجديدة، بأن الهيئة تسعى للارتقاء بمنظومة جودة التعليم في مصر وتحقيق النقلة النوعية المنشودة في مخرجاته؛ لتواكب الدول المتقدمة.

وأوضح أن التعليم الأزهري الجامعي، وقبل الجامعي (النموذجي، العادي، الخاص، النوعي) يمثل ركيزة أساسية في منظومة التعليم في مصر، إذ يسهم في نشر صحيح الدين في مصر والعالم، فضلا عن دوره في الحفاظ على اللغة العربية والهُوية الإسلامية في ظل التحديات الثقافية التي تواجه مجتمعاتنا، ومن الأهمية بمكان تحقيق الجودة والتميز في قطاعاته ومخراجاته لمواكبة العصر، مشيدًا بدعم فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لملف جودة التعليم الأزهري، وإيمان قيادات الأزهر بأهمية الجودة والتوسع في تطبيقها.

وأشاد علاء عشماوي بمستوى الطلاب وإجادتهم للغة العربية والإنجليزية، والذين يمثلون في المستقبل طليعة الوسطية وتجديد الخطاب الديني.

من جهتها قالت الدكتورة راجية طه نائب رئيس الهيئة للتعليم الأزهري إنه على صعيد التعليم الأزهري قبل الجامعي تقدم للاعتماد (335) معهد أزهري هذا العام، وحصل على شهادة الاعتماد (1301) معهد أزهري، وعلى صعيد التعليم الأزهري الجامعي حصلت (31) كلية أزهرية، (50) برنامج أكاديمي من برامج جامعة الأزهر على شهادة الاعتماد، مشيرة إلى أنه تقدم للاعتماد هذا العام (31) برنامج أكاديمي ، (15) كلية أزهرية للاعتماد.