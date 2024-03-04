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الإثنين 04 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

رئيس الزمالك يعقد جلسة مع علام على هامش السفر للسعودية لخوض نهائي الكأس

حسين لبيب رئيس الزمالك
حسين لبيب رئيس الزمالك
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تواجد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ودينا الرفاعي عضو مجلس إدارة الاتحاد مع بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قبل قليل في مطار القاهرة الدولي، تمهيداً للسفر إلى السعودية استعداداً لخوض مباراة نهائي كأس مصر أمام الأهلي.

وعقد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك وأعضاء مجلس إدارة النادي الأبيض، جلسة سريعة مع جمال علام ودينا رفاعي، ودار حديث ودي بين الطرفين حول الاستعدادات لموقعة نهائي الكأس.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل في نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

وتضم قائمة الزمالك لخوض نهائي الكأس كل من :

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح .

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - سيد عبدالله "نيمار" - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي -يوسف أوباما.

الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينولا.

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