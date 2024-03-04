بالصور.. إغلاق 6 عيادات خاصة خلال حملة لإدارة العلاج الحر في بورسعيد

أغلقت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية في محافظة بورسعيد، 6 عيادات خاصة، خلال حملات متتالية على المنشآت الصحية، وذلك برئاسة الدكتور رامي الفرارجي، مدير الإدارة.

وشملت الحملات، خلال الشهر الماضي، المرور على 146 منشأة تشمل 142 عيادة خاصة و4 مستشفيات، بناءً على توجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وتعليمات دكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، والدكتور وليد فتحي عبدالمقصود، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، بتكثيف المرور على المنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من استيفاء الاشتراطات والضوابط الصحية اللازمة وتوفيق أوضاع المنشآت المخالفة.

ونتج عن المرور توجيه إنذارات لـ 46 منشأة لعدم استيفاء الاشتراطات وإصدار قرارات إغلاق لـ 6 عيادات وغلق قسمي القسطرة العلاجية وجناح العمليات باحدى المستشفيات الخاصة علاوة على فحص شكوتين.

ومن جانبه، أشار الدكتور رامي الفرارجي إلى أن فريق العلاج الحر بالمديرية يهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة الإلتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوي، حفاظا على حياة المواطنين، وتماشياً مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو حياة كريمة للمواطنين.

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