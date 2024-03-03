الدوري الإسباني.. ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة أمام أتلتيك بلباو

يواجه برشلونة اختبارًا صعبًا مساء اليوم الأحد، عندما يحل ضيفًا على أتلتيك بلباو في ملعب "سان ماميس" ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإسباني.

يبدأ الفريق الكتالوني المباراة وهو يحتل المركز الثالث في الترتيب برصيد 57 نقطة، بينما يتواجد بلباو في المركز الخامس بـ 49 نقطة.

أعلن برشلونة تشكيل فريقه للمباراة، حيث يعتمد المدرب تشافي هيرنانديز على أسلوب لعب هجومي من خلال ضمّ الثنائي رافينيا و روبرت ليفاندوفسكي في خط الهجوم، ويُعرف ليفاندوفسكي بكونه هداف الدوري الإسباني، بينما يتميز رافينها بسرعته ومهاراته الفردية.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: مارك تير شتيجن.

خط الدفاع: كانسيلو، أراوخو، باو كوبارسي، كوندي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، كريستينسن، جوندوجان، بيدري.

خط الهجوم: رافينها، ليفاندوفسكي.

خط دفاع يعتمد على الصلابة والانسجام:

يتوقع أن تكون المباراة صعبة ومثيرة بين الفريقين، حيث يطمح برشلونة للفوز لتعزيز حظوظه في المنافسة على لقب الدوري. بينما يسعى بلباو إلى تحقيق الفوز للوصول إلى المركز الرابع في الترتيب.

