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الأحد 03 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بتفقد المهرجان الرابع للتمور

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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تفقد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، بوزارة الزراعة، المهرجان الرابع للتمور، بحديقة الحرية بمنطقة الزمالك.

وأكد عزوز، على النهضة التى تشهد مصر حاليا فى زراعات النخيل والتي تواكب حركة المشروعات الحديثة العملاقة فى إطار التوجيهات الرئاسية وإنشاء أكبر مزرعة نخيل فى العالم تضم 2.5 مليون نخلة بمنطقتى توشكى والعوينات.
وأشار رئيس قطاع الإرشاد الزراعي إلى أن مصر تعتبر الأولى عالميا فى إنتاج التمور، وأن الدولة المصرية مهتمة بالتوسع فى زراعة النخيل والاهتمام للوصول إلى القمة فى هذا المحصول كما ونوعا.
ويستمر المهرجان حتى الخامس من الشهر الجاري ويفتح أبوابه من العاشرة  صباحا حتى التاسعة مساءا بحديقة الحرية بالزمالك، وتشمل فعاليات المهرجان ندوات علمية وبحثية  بمشاركة الخبراء والمصنعين والباحثين والاساتذة في مركز البحوث الزراعية  حول كيفية النهوض بزراعة وصناعة التمور وتحقيق قيمة مضافة للناتج القومي.

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المهرجان الرابع للتمور الإرشاد الزراعي نخيل زراعة النخيل