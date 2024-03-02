أمانة العمل الجماهيري بـ"مستقبل وطن" تناقش مع أمناء المحافظات خطة عملها

عقدت أمانة العمل الجماهيري المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أحمد أمين مسعود اجتماعاً تنظيمياً، لمناقشة خطة عملها المستقبلية خلال الفترة المقبلة، بالمقر الرئيسي للحزب بالقاهرة الجديدة.

جاء ذلك بحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة المكتب وأمناء العمل الجماهيري في المحافظات.

وشهد الإجتماع، عرض فيلم وثائقى عن فعاليات حزب مستقبل وطن التي نظمتها أمانة العمل الجماهيري خلال الفترة الماضية، كما ناقش الاجتماع خطة عمل الأمانة خلال الفترة القادمة تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك.

وفي نهاية الإجتماع، أهدى أمناء العمل الجماهيري في محافظات بني سويف والإسكندرية دروع تكريم للمهندس أحمد أمين مسعود لدعمه المستمر لهم، كما وجهت أمانة العمل الجماهيري المركزية الشكر لأمانة الإعلام المركزية لحزب مستقبل وطن على دورها في إبراز الأنشطة والفاعليات التي يقوم بها الحزب.