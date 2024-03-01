الدوري الإيطالي.. شوط أول سلبي بين ميلان ولاتسيو

سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة ميلان ولاتسيو، المقامة حاليًا بين الفريقين على ملعب الأولمبيكو، في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

فشل لاعبو الفريقين في هز الشباك، لينتهي الشوط الأول بلا أهداف، دون إثارة كروية في أحداثه، التي كان أبرزها حصول مدرب لاتسيو ماوريزو ساري على بطاقة صفراء في الدقيقة 23.

ويسعى ميلان لحصد الثلاث نقاط أمام لاتسيو، للاقتراب من يوفنتوس وصيف الدوري الإيطالي، الذي يتصدره إنتر ميلان.

يحتل ميلان، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 53 نقطة، بفارق 4 نقاط عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني، بينما يأتي لاتسيو في المرتبة الثامنة وفي رصيده 40 نقطة.

وبدأ ميلان، المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: فلورينزي - سيمون كيير - جابيا - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: ياسين عدلي - إسماعيل بن ناصر - لوفتوس تشيك

وفي الهجوم: كريستيان بوليسيتش - أولفييه جيرو - رافائيل لياو.