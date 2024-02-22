الدوري الأوروبي.. بن ناصر يقود تشكيل ميلان أمام ستاد رين

أعلن ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق ميلان الإيطالي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة ستاد رين الفرنسي، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات إياب دور خروج المغلوب، والمؤهل إلى دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

يحل فريق ميلان، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره ستاد رين بملعب روازون بارك، حيث ينطلق اللقاء في الثامنة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر على رأس تشكيل الروسونيري، حيث يقود خط الوسط رفقة يونس موسى وتياني ريندرز.

ويجلس المخضرم الفرنسي أوليفييه جيرو على مقاعد البدلاء، على أن يتواجد الصربي لوكا يوفيتش أساسيًا في تشكيل ميلان.

وكان ميلان، وضع قدمًا في دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي، بعدما اكتسح ستاد رين بثلاثية نظيفة، في مباراة ذهاب ملحق دور الستة عشر من اليوروباليج.

تشكيل ميلان لمواجهة ستاد رين

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: فلورينزي - سيمون كيير - جابيا - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: يونس موسى - تياني ريندرز - إسماعيل بن ناصر

وفي الهجوم: كريستيان بوليسيتش - لوكا يوفيتش - رافائيل لياو.