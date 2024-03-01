تعرف على تشكيل المقاولون وسيراميكا في الدوري الممتاز

أعلن الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب بقيادة محمد عودة تشكيلة الذئاب للقاء سيراميكا في الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري الممتاز .

ويضم تشكيل المقاولون كلا من: عامر عامر في حراسة المرمى، أحمد الشيمي، جواكيم أوجيري، أمادو نياص، عمر سافيولا، عماد ميهوب، محمد مجلي، أحمد علاء، أحمد مودي، جوزيف أوشايا، محمود مانجا.



بينما أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادي تشكيلة فريقه والذي جاء على النحو التالي: محمد بسام في حراسة المرمى، أحمد هاني، محمد شكري، رجب نبيل، أحمد ياسر، أحمد بلحاج، أحمد قندوسي، أحمد رمضان بيكهام، محمد إبراهيم، محمد عادل، صامويل أمادي