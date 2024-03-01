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الجمعة 01 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

ميلوني في زيارة رسمية للولايات المتحدة وكندا

جورجا ميلوني
جورجا ميلوني
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وصلت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني إلى العاصمة الامريكية واشنطن في زيارة رسمية وذلك في إطار رئاسة بلادها لمجموعة السبع الصناعية الكبرى، حيث سيستقبلها الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض في وقت لاحق اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن تتوجه رئيسة الحكومة إلى تورونتو يوم غد السبت للقاء نظيرها الكندي جاستن ترودو.

وكانت مصادر في رئاسة الوزراء الإيطالية قد اشارت إلى أن جولة ميلوني تهدف إلى إعلام بايدن وترودو بأولويات الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع والتي تتضمن: الدفاع عن النظام الدولي، الدعم المستمر لأوكرانيا، الصراع في الشرق الأوسط وعواقبه على جدول الأعمال العالمي، وضع افريقيا كأولوية بهدف بناء نموذج شراكة مفيد للجميع، التركيز المستمر على منطقة المحيطين الهندي والهادئ، فضلا عن قضايا الهجرة وفوائد ومخاطر تقنية الذكاء الاصطناعي.

واشنطن زيارة رسمية بايدن مجموعة السبع الهجرة