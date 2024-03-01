مواجهات قوية في ثاني جولات دور الثمانية لدوري سيدات الطائرة

تقام اليوم الجمعة، ثاني جولات مباريات دور الثمانية لدورى سيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى 2023/2024 على صعيد 4 مواجهات.

وتشهد المواجهات، لقاءات بين كل من الأهلى مع الشمس وسبورتنج مع الصيد وسموحة مع الزهور والزمالك مع وادى دجلة.

وتقام منافسات دور الثمانية لدوري سيدات الكرة الطائرة على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة بنظام البلاي أوف يومي 29 فبراير الجاري و1 مارس المقبل وفي حالة وجود مباراة فاصلة تقام 3 مارس.

ووافق الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة مؤخرًا على إقامة البطولة الأفريقية للأندية رجال وسيدات في مصر، حيث ينظم النادي الأهلي البطولتين.

من ناحية أخرى، استقر مجلس إدارة الاتحاد على ترشيح المهندس ياسر قمر، رئيس اتحاد الطائرة فى منصب نائب رئيس الاتحاد الأفريقي خلال الكونجرس الذى سيُعقد فى أغسطس المقبل.