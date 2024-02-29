ضبط 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لـ 3 منهم معلومات جنائية" – مقيمون بنطاق محافظتى "القاهرة والجيزة") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد والأقراص المخدرة عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية والعقارات والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريبًا).. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

