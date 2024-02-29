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الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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ضبط 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه

ضبط 4 أشخاص لقيامهم
ضبط 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لـ 3 منهم معلومات جنائية" – مقيمون بنطاق محافظتى "القاهرة والجيزة") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد والأقراص المخدرة عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية والعقارات والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريبًا)..  تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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