أمام أنظار رونالدو.. النصر يتفوق على الحزم في الشوط الأول

تفوق فريق النصر، الذي يضم بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على ضيفه الحزم بهدف للا شئ، خلال الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

وشهد تشكيل العالمي الأساسي في مباراة اليوم، غياب رونالدو تنفيذًا لعقوبة الإيقاف، التي فرضت عليه بسبب ارتكابه سلوك غير أخلاقي عقب انتهاء مباراة الشباب والنصر الماضية.

ويؤازر رونالدو فريقه من مدرجات ملعب الأول بارك، وتفاعل بشكل رائع، أثناء هتاف جماهير النادي له بعد إيقافه من جانب لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأحرز البرازيلي أندرسون تاليسكا هدف المباراة الوحيد حتى الآن، وذلك عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 31.

ويحتل النصر، وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 52 نقطة، بفارق 7 نقاط عن الهلال المتصدر، بينما يأتي الحزم في المركز الثامن عشر والأخير بـ14 نقطة.