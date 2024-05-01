محافظ الجيزة يتفقد نسب تنفيذ المرحلة الثالثة من تطوير وتغطية ترعة المريوطية

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نسب تنفيذ مشروع استكمال المرحلة الثالثة من تغطية وتطوير ترعه المريوطية بمنطقة كوبري الصحابة ومنزل الطريق الدائري والتي تعد القطاع الأخير بمشروع رفع كفاءة وتطوير ترعة المريوطية.

وأشار اللواء أحمد راشد، إلى أن أعمال التطوير تشمل إنشاء موقف حضاري بمسطح ١٦ ألف م٢ وذلك أسوة بما تم تنفيذه في المراحل الأخرى مع تدعيمه ببوابات وأنظمة إلكترونية حديثة لإحكام السيطرة عليه ومظلات ومقاعد لجلوس وانتظار المواطنين وأكشاك وبارتيشنات حضارية لخدمة المترددين عليها وتركيب كشافات إنارة وإنشاء دورات مياه حديثة، وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمنطقة .

وأضاف المحافظ بأنه فور الانتهاء من أعمال تطوير الموقف سيتم نقل عدد من المواقف العشوائية بذلك القطاع لتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة وتضم "موقف منشأة البكاري، وموقف شارع الكوثر وشركة بيلادونا، ومنع الانتظار الخاطئ لمركبات السرفيس بمطلع الطريق الدائري" .

وكلف اللواء أحمد راشد رئيس جهاز السرفيس بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة وحصر سيارات السرفيس بالمواقف العشوائية لتحديد الأماكن المخصصة لهم .

وشدد المحافظ على الشركة المنفذة بضرورة الالتزام بالجدول الزمني وسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية بالموقف.

وشهدت جولة محافظ الجيزة تفقد أعمال تطوير البر الشرقي والغربي لمحور المريوطية بطول ٢.٥ كم بدءا من فيصل وحتي كوبري الصحابة بعرض ٢٥ م وذلك بعد توسعته وإزالة كافة التعديات الموجودة علي خطوط التنظيم، موجها بضرورة إنشاء طرق خدمة وساحات انتظار على جانبي الطريق.

وشدد المحافظ على مدير مديرية الطرق والنقل بالتنسيق مع الشركة المنفذة بضرورة الانتهاء من تنفيذ الأعمال مع ضرورة رفع مخلفات ونواتج الأعمال الموجودة أولا بأول.

كما كلف المحافظ مديرية الطرق بضرورة الاهتمام بتطوير رامبات الجراجات الكائنة أسفل العقارات بمحور المريوطية لتسهيل دخول وخروج حركة السيارات، وذلك لتنظيم الحركة المرورية بالشارع بالتزامن مع أماكن الانتظار والدورنات التي تم مراعاة تنفيذها بالشارع، إلى جانب تنفيذ الدوران المقام أمام شارع الشيشيني بالشكل الهندسي الذي يمنع دخول السيارات عكس الاتجاه .

وشدد محافظ الجيزة على رئيس هيئة النظافة والتجميل بمنع استخدام معدات اللودر بالشوارع المطورة حديثا للحفاظ على الأسفلت والبلدورات من التلف والتهالك، كما شدد علي رئيس حي الهرم بضرورة تطوير الشوارع الجانبية والمتفرعات على محور المريوطية ببلاط الإنترلوك لكي تتكامل أعمال التطوير بالمنطقة .

كما وجه المحافظ بعدم السماح للمحلات بوجود تعديات على أرصفة المشاة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الغير ملتزمين .

ووجه محافظ الجيزة خلال تفقده موقف السرفيس الكائن بمنطقة الشيشيني مديرية الإسكان بسرعة تسليم المواقف المنتهية إلى جهاز السرفيس للبدء في تشغيلها مما يساهم في نقل سيارات السرفيس بها لتيسير الحركة المرورية وخدمة المواطنين .

واستمع محافظ الجيزة خلال جولته إلي عدد من مطالب المواطنين من قاطني المنطقة ومنها تضرر أحد من المواطنين من بعض الكافيهات والمقاهي لتعديهم علي الطريق العام، موجها رئيس حي الهرم بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الكافيهات والمقاهي المخالفة مع قطع المرافق لردع المخالفين.

وخلال الجولة كلف محافظ الجيزة المكتب الهندسي بمراجعة رخصة أنشاء أحد العقارات بمحور المريوطية للتأكد من التزامه بخط التنظيم والرسومات الهندسية المعتمدة بالترخيص .

رافق محافظ الجيزة خلال جولته اللواء شاكر يونس السكرتير العام و أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة واللواء هشام عبد الصمد قائد شرطة المرافق بالجيزة والمهندسة رضوي حامد مدير مديرية الأسكان والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق والنقل و طه عبد الصادق رئيس حي الهرم و أشرف تامر رئيس حي الطالبية و محمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي و شفيق جلال رئيس الهيئة للنظافة والتجميل بالجيزة ومحمد جمال مدير ادارة التسويق وأستشاري المشروع ومسئولي الإدارة العامة لمرور الجيزة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة الكهرباء .