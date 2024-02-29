غياب رونالدو.. تشكيل النصر لمواجهة الحزم في الدوري السعودي

أعلن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر، الذي يضم بين صفوفه أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الحزم، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يستضيف فريق النصر، اليوم الخميس، نظيره الحزم على ملعب الأول بارك، حيث ينطلق اللقاء في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويشهد تشكيل العالمي في مباراة اليوم، غياب رونالدو تنفيذًا لعقوبة الإيقاف، التي فرضت عليه بسبب ارتكابه سلوك غير أخلاقي عقب انتهاء مباراة الشباب والنصر الماضية.

ويعوض سامي النجعي، كريستيانو رونالدو، على أن يتواجد أساسيًا رفقة السنغالي ساديو ماني والبرازيلي أندرسون تاليسكا.

ويحتل النصر، وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 52 نقطة، بفارق 7 نقاط عن الهلال المتصدر، بينما يأتي الحزم في المركز الثامن عشر والأخير بـ14 نقطة.

تشكيل النصر لمواجهة الحزم

حراسة المرمى: وليد عبدالله

خط الدفاع: نواف بوشل -عبد الإله العمري - إيمريك لابورت - أليكس تيليس

خط الوسط: أوتافيو مونتيرو - مارسيلو بروزوفيتش - عبدالله الخيبري

وفي الهجوم: سامي النجعي - ساديو ماني - أندرسون تاليسكا.