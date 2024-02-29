زيارة ميدانية لطلاب هندسة قناة السويس لمصنع إنتاج المحولات بشركة السويدي إلكتريك

نظمت وحدة التدريب بكلية الهندسة جامعة قناة السويس زيارة ميدانية لمصنع إنتاج المحولات، بشركة السويدي إليكتريك؛ للوقوف على أحدث آليات تصنيع المحولات الكهربائية.

تأتي الزيارة ضمن خطة التدريب الميداني لطلاب الجامعة التي تتم برعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.. وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إيهاب لطفي عميد كلية الهندسة، والدكتور باسم الهادي السعيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

قام الطلاب بزيارة صالات إنتاج المحولات الجافة Dry Transformer، والمحولات الزيتية Oil Transformer، وإنتاج التوصيلات الكهربية ومنها النحاس والألومنيوم busway،واستمعوا لشرح وافي عن كل تفاصيل الإنتاج.

جاءت الزيارة استكمالا للتدريب الميداني الذي تم عبر الإنترنت، والذي نظمته وحدة التدريب بالتعاون مع مصنع إنتاج المحولات الكهربائية لشركة السويدي إلكتريك خلال الأجازة الصيفية.

هذا ووجه الدكتور إيهاب لطفي بضرورة التعاون مع كافة فئات المجتمع الصناعي، لخدمة مجتمع الكلية والجامعة، ومن ثم توفير مهندسين ذوي مواصفات تفي احتياجات الشركات من داخل المجتمع الجامعي.

وأكد الدكتور باسم الهادي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أهمية التعاون مع القطاع الخاص، لتلبية احتياجات السوق المصري من المهندسين، وربط العملية التعليمية بالجانب العملي والتطبيقي.

فيما أوضحت الدكتورة عبير الشهاوي، أن البرنامج التدريبي الميداني يتيح للطالب فرصة التطبيق العملي، للمعارف والمهارات التي اكتسبها خلال سنوات الدراسة في الكلية، تحت إشراف المختصين في القطاعات الصناعية والهندسية الحكومية والخاصة.

تأتي الزيارة - تحت إشراف الدكتورة عبير الشهاوي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة مي شمس مدير مركز خدمة المجتمع، والدكتورة بسمة سمير قاسم مدير وحدة التدريب.

رافق الطلاب المهندس عبدالرحمن علي المعيد بقسم القوى والآلات الكهربائية، نسق للزيارة مهندسة جيهان حسن علام مدير إداري مركز خدمة المجتمع.