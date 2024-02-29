رانيا يوسف: زقزوقة المرزوقة أول عربية امتلكها في حياتي

نشرت الفنانة رانيا يوسف مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، جمعت بين مشاعر الحنين إلى الماضي، وعلقت: "أول عربية امتلكها في حياتي بفلوس شغلي، بقالها عندي أكتر من 30 عامًا".

وتابعت: "مركونة عملت لها عملية تجميل وجددتها بحبها أوي، وش السعد عليا واسمها زقزوقة المرزوقة ربنا يكفيني شرها".

بجانبه، تخوض الفنانة رانيا يوسف السباق الرمضاني بمسلسل "جريمة منتصف الليل"، الذي ينتمي إلى نوعية الأعمال الدرامية ذات الـ15 حلقة، في إطار تشويقي اجتماعي.

وفي هذا السياق، يشارك في بطولة مسلسل "جريمة منتصف الليل" كل من، أحمد عبد العزيز، صلاح عبدالله، محمد عز، حسني شتا، ملك قورة، ميار الغيطي، إلهام عبد البديع، محمد مهران، عفاف شعيب، أحمد جمال سعيد، محمد سليمان من تأليف محمد الغيطي ومن إخراج عصام شعبان.