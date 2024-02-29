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الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

علي فرج يتوج ببطولة شيكاغو المفتوحة للإسكواش 2024 ويضرب رقما قياسيا جديدا

على فرج
على فرج
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توج النجم المصرى علي فرج لاعب نادى وادى دجلة والمصنف الأول عالمياً، ببطولة شيكاغو المفتوحة للإسكواش 2024، وذلك على حساب السوبر مان النيوزلندى بول كول المصنف الثالث عالمياً، بنتيجة 3-1.
واستمرت تلك المباراة 73 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط، كالتالى: 11-8 ، 5-11 ، 11-7 ، 15-13.
بهذا الفوز حصد البطل الدجلاوى على فرج اللقب الـ39 فى مسيرته الاحترافية، وتسجيل رقم قياسى جديد لمتوسط النقاط: 2,495 نقطة.

وكانت بطولة شيكاغو المفتوحة لرجال وسيدات الإسكواش- إحدى البطولات البلاتينية في لعبة الإسكواش، قد انطلقت يوم الخميس ٢٢ فبراير ٢٠٢٤ بولاية شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 96 لاعبا ولاعبة من مختلف أنحاء العالم، ويبلغ مجموع جوائزها 250 ألف دولار.

علي فرج اسكواش بطولة شيكاغو المفتوحة للأسكواش وادي دجلة