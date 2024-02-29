قوات الاحتلال تقتحم مدينة حلحول شمال الخليل وتشن حملة اعتقالات

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مدينة حلحول، شمال مدينة الخليل، وقامت قوات الاحتلال، بمداهمة عدة منازل داخل المدينة وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، كما شن الاحتلال حملة اعتقالات داخل المدينة.

ومنذ قليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة اللبن الغربي في رام الله، واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الطفل أحمد أمين الطيطي، ووالده أمين الطيطي، خلال اقتحام الاحتلال، منطقة خلة نفيسة بمحافظة الخليل.

كما اقتحم الاحتلال الإسرائيلي، بلدة عزون شرق قلقيلية، بعدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية عند مدخل البلدة الغربي، وداهمت قوات الاحتلال، عدة منازل داخل البلدة، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، منذ قليل، بوصول 25 شهيدًا فلسطينيًا إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، جراء القصف الإسرائيلي المستمر، على مخيم النصيرات والبريج والزهراء.

وأطلقت دبابات الاحتلال النيران بشكل مكثف على محيط جامعة الأقصى، غرب مدينة خان يونس، كما استشهد، اليوم، الشاب الفلسطيني بشار نهاد حنني، من بلدة بيت فوريك، شرق مدينة نابلس، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال، وأوضحت مصادر داخل البلدة لوسائل إعلام فلسطينية، إن الشاب بشار نهاد حنني، أصيب برصاصة في البطن، خلال اقتحام الاحتلال البلدة.