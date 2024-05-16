جوتيرش: الوضع في الضفة الغربية بما فيها القدس يتصاعد بتوسيع المستوطنات الإسرائيلية

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، أنه لا مبرر للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولا مبرر للعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، وان الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية غير مقبول بأي شكل من الأشكال.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة خلال كلمته في القمة العربية الـ33 في العاصمة البحرينية المنامة، اليوم الخميس: أن الوضع في الضفة الغربية بما فيها القدس يتصاعد بتوسيع المستوطنات الإسرائيلية، مؤكدا أنه من الضروري العمل على تحقيق السلام وتعزيز الاستقرار في العالم.

وأضاف، نعاني الكثير مما يحدث في غزة ونأمل ألا يؤثر ذلك على مناطق أخرى.

وتابع، أن المستوطنون الإسرائيليون يعرقلون وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وانطلقت اليوم الخميس في العاصمة البحرينية المنامة أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين.

وتناقش القمة صياغة موقف عربي موحد تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني مع استمرار الحرب على قطاع غزة لأكثر من 7 أشهر، والأزمة الإنسانية في السودان، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية.