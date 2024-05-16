أبو الغيط: السلام يتقضي تخلي الاحتلال الإسرائيلي عن أوهام الاحتفاظ بالأرض

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، خلال القمة العربية في البحرين، إن السلام يتقضي تخلي الاحتلال الإسرائيلي عن أوهام الاحتفاظ بالأرض والسيطرة على البشر، وأن بعض الدول الغربية قدمت غطاء سياسيا خاصة مع بداية العدوان الإسرائيلي على غزة.

وتابع أن التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم مرفوض عربيا ودوليا وكذلك أخلاقيا وإنسانيا وقانونيا، مضيفا: "لا مستقبل أمنا للمنطقة سوى بمسار موثوق لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة."

وأوضح: "إحلال السلام بالمنطقة يتحقق من خلال حل الدولتين في أجل زمني محدد. أزمات المنطقة العربية لا تزال قائمة وكثير منها لم يلتئم. العالم يمر بحالة من الاستقطاب غير المسبوقة."