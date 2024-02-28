ندى ثابت: الرئيس السيسي غيٌر نظرة المجتمع لذوي القدرات الخاصة

أكدت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ توليه مقاليد الحكم، وهو يولي اهتماماً كبيرًا لذوي الهمم من خلال المبادرات والقرارات، إضافة إلى التشريعات التي تم اتخاذها استجابة للقيادة السياسية.

وأشارت "ثابت" في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أهمية إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص 10 مليار جنيه لصالح صندوق "قادرون باختلاف"، مؤكدة أن هذا القرار يهدف إلى دعم وتمكين ذوي الهمم، و يسهم في تمويل مشاريع وبرامج لتحسين نوعية حياتهم ودمجهم في سوق العمل.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي غيّر نظرة المجتمع لذوي القدرات الخاصة، حيث أصبحوا مصدر فخر واعتزاز بدلاً من رؤية أسرهم بأنهم أعباء ثقيلة عليهم، خاصةً وأن كلمة الرئيس في الاحتفالية تبرز مكانة كبيرة لذوي الهمم في المجتمع وفخر الدولة بإبداعاتهم ومشاركتهم الفعّالة في الأنشطة المجتمعية.

وتطرقت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، إلى تأكيد الرئيس السيسي على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، ودعوته للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى التأكيد على دعم مصر لإعادة إعمار غزة.