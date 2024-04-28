فرقة موسيقية صينية تشعل مسرح جامعة قناة السويس

نظم معهد كونفوشيوس بجامعة قناة السويس- حفل الفرقة الموسيقية لجامعة نانجينج تحت عنوان " نتبادل الخبرات ونتشارك الجمال- بين الصين وإفريقيا".

شهد الحفل- الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

جاء الحفل - بإشراف عام الدكتور حسن رجب المدير التنفيذي لمعهد كونفوشيوس بالجامعة، وتشانغ تينغ هونغ المدير الصيني للمعهد، بالتعاون مع جامعة نانجينج الصينية ومركز التعاون والتبادل اللغوي الدولي التابع لوزارة التعليم الصينية.



أُقيم الحفل اليوم الأحد الموافق 28 أبريل على مسرح الجامعة بقاعة الاحتفالات الكبرى -بحضور الدكتور صفوت عبد المقصود عميد كلية الألسن، والدكتورة سهير أبو عيشة أمين عام الجامعة.

يُذكر أن هذه هى المرة الأولى التي تقوم بها فرقة جامعة نانجينج الصينية بزياره لمصر، وجامعة قناة السويس، وذلك تقديرًا لدور الجامعة الرائد في دعم العلاقات العلمية والثقافية بين مصر والصين باعتبارها أول وأكبر جامعة تدشن هذا التعاون المثمر في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وتأكيدًا على موقع الجامعة الإستراتيجى بالقرب من قناة السويس، ذلك الشريان البحري التجاري الحيوي الذى يمثل للصين ممرًا ذهبيًا للوصول إلى قارات العالم ، ومن خلال التعاون الإقتصادي مع مصر حيث توجد المنطقة الصناعية الصينية للتعاون الإقتصادي والتجاري "تيدا" في العين السخنة في خليج السويس تستطيع الصين تصدير منتجاتها المختلفة إلى أوروبا وأفريقيا.