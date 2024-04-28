ديربى شمال لندن.. سون يقود توتنهام لمواجهة أرسنال

أعلن آنجي بوستيكوجلو المدير الفني لفريق توتنهام، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره أرسنال، ضمن منافسات ديربى "شمال لندن" والذى يأتى فى الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل فريق توتنهام كالتالى:

حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: بورو، روميرو، فان دي فين، دافيز

خط الوسط: ماديسون، هويبيرج، بنتناكور

خط الهجوم: فيرنر، سون، كولوسيفسكي.

ويحتل فريق توتنهام المركز الخامس برصيد 60 نقطة، حصدها من 32 جولة، حقق الفوز خلالهم فى 18 مباراة، وتعادل فى 6 وهزم فى 8 جولات، ويتبقى له جولتين مؤجلتين.

