أعلنت كلية الألسن بجامعة قناة السويس عن انعقاد مؤتمرها الأول للدراسات العليا والبحوث بعنوان " الفرص والتحديات التي تواجه دراسات اللغة والأدب والترجمة في ضوء رؤية مصر 2030" والذي يعقد غدا الاثنين 29 ابريل بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة .
يأتي المؤتمر تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس و اشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و اشراف الدكتور صفوت عبد المقصود عميد كلية الألسن و اشراف تنفيذي الدكتور وليد شعبان وكيل كلية الألسن لشئون الدراسات العليا والبحوث
حيث يناقش المؤتمر ثلاث محاور هامه هي :
•• محاور الدراسات اللغوية:
1- واقع ومستقبل الدراسات اللغوية والأدبية والترجمة في مصر
2- مستقبل صناعة المعاجم اللغوية في مصر
3- اللغات واللهجات وحوار الحضارات
4- النص الرقمي والتفاعلي
5- الدراسات اللغوية المقارنة ودورها في نقل الثقافات
6- النقد اللغوي في الآداب والفنون والترجمة
7- فلسفة اللغة بين الحداثة والتراث.
•• محاور الدراسات الأدبية:
1- المشكلات المجتمعية المعاصرة وأثرها في الأدب
2-الدراسات النقدية والحوار الثقافي
3-التكامل الحضاري والتراث العربي والأدب المقارن
4-آفاق التجديد والحداثة في الدراسات النقدية الأدبية
5-أدب الأزمات في العصر الرقمي
••محاور دراسات الترجمة:
1-التحديات التي تواجه الترجمة في وجود الذكاء الاصطناعي
2-الترجمة والتواصل الثقافي بين الحضارات
3-الكاتب-المترجم: إشكاليات الترجمة الذاتية
4-التحول الرقمي والترجمة الآلية
تعددية الترجمة والأمن الثقافي
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غدا.. انعقاد المؤتمر الأول للدراسات العليا لكلية الألسن جامعة قناة السويس
أعلنت كلية الألسن بجامعة قناة السويس عن انعقاد مؤتمرها الأول للدراسات العليا والبحوث بعنوان " الفرص والتحديات التي تواجه دراسات اللغة والأدب والترجمة في ضوء رؤية مصر 2030" والذي يعقد غدا الاثنين 29 ابريل بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة .