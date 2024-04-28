غدا.. انعقاد المؤتمر الأول للدراسات العليا لكلية الألسن جامعة قناة السويس

أعلنت كلية الألسن بجامعة قناة السويس عن انعقاد مؤتمرها الأول للدراسات العليا والبحوث بعنوان " الفرص والتحديات التي تواجه دراسات اللغة والأدب والترجمة في ضوء رؤية مصر 2030" والذي يعقد غدا الاثنين 29 ابريل بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة .

يأتي المؤتمر تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس و اشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و اشراف الدكتور صفوت عبد المقصود عميد كلية الألسن و اشراف تنفيذي الدكتور وليد شعبان وكيل كلية الألسن لشئون الدراسات العليا والبحوث

حيث يناقش المؤتمر ثلاث محاور هامه هي :

•• محاور الدراسات اللغوية:

1- واقع ومستقبل الدراسات اللغوية والأدبية والترجمة في مصر

2- مستقبل صناعة المعاجم اللغوية في مصر

3- اللغات واللهجات وحوار الحضارات

4- النص الرقمي والتفاعلي

5- الدراسات اللغوية المقارنة ودورها في نقل الثقافات

6- النقد اللغوي في الآداب والفنون والترجمة

7- فلسفة اللغة بين الحداثة والتراث.

•• محاور الدراسات الأدبية:

1- المشكلات المجتمعية المعاصرة وأثرها في الأدب

2-الدراسات النقدية والحوار الثقافي

3-التكامل الحضاري والتراث العربي والأدب المقارن

4-آفاق التجديد والحداثة في الدراسات النقدية الأدبية

5-أدب الأزمات في العصر الرقمي

••محاور دراسات الترجمة:

1-التحديات التي تواجه الترجمة في وجود الذكاء الاصطناعي

2-الترجمة والتواصل الثقافي بين الحضارات

3-الكاتب-المترجم: إشكاليات الترجمة الذاتية

4-التحول الرقمي والترجمة الآلية

تعددية الترجمة والأمن الثقافي