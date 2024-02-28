مصنعي السيارات تنصح بتأجيل الشراء لحين استقرار الأسعار

كشفت رابطة مصنعي السيارات في مصر، عن تراجع الزيادات السعرية غير الرسمية- الأوفر برايس- خلال الفترة الماضية بعد الإعلان عن مشروع رأس الحكمة.

قال المهندس خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، إن قيمة الأوفر برايس تراجعت بقيمة وصلت إلى 300 ألف جنيه، مؤكدا أن الأسعار الرسمية المعلنة من الوكلاء لم تنخفض، أما الانخفاض جاء في الزيادات التي يفرضها تجار وموزعي السيارات على السعر الرسمي.

وأضاف سعد لـ"البوابة نيوز"، أن بعض العملاء قرروا تأجيل شراء السيارات الجديدة انتظارا في مزيد من انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، بعد تراجع سعر الدولار بالسوق السوداء.

وأوضح أمين رابطة مصنعي السيارات، أن الانخفاض الذي يحدث في أسعار السيارات، يكون في الأوفر برايس وليس في سعر السيارة، مشيرا إلى أنه من الأفضل الانتظار على شراء السيارات حتى تستقر الأسعار.

وأكد سعد، أن تخفيض قيمة الأوفر برايس جاءت نتيجة تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في السوق الموزاية خلال الأيام الماضية، مما أدى إلى تأجيل الشراء لدى بعض المواطنين رغبة في استمرار التراجع، وكذلك تخوف التجار من تراجع الأسعار أيضا فقرروا خفض الأوفر برايس.