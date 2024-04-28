جامعة الفيوم: افتتاح الملتقى القمي العاشر لمسابقة الطالب والطالبة المثاليين

شهد الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم اليوم الأحد، فعاليات حفل افتتاح الملتقى القمي العاشر لمسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية، والملتقى القمي الثالث لمبادرة سفراء النوايا الحسنة لذوي الهمم تحت شعار "لا إعاقة مع الإرادة" بتنظيم من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

جاء ذلك بحضور أ.د محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأ.د عرفة صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأ.د عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من عمداء الكليات ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس، ولجان تحكيم المسابقات، والإداريين والطلاب، وذلك اليوم الأحد الموافق ٢٨ ابريل ٢٠٢٤ بالمكتبة المركزية بالجامعة.

وأكد أ.د ياسر مجدي حياته أن الجامعة تحرص على تنظيم تلك اللقاءات القمية، وتسخر من أجلها كافة الإمكانات المادية والبشرية والفنية، حتى تخرج بالمظهر اللائق والشكل المشرف المطلوب، الأمر الذي يعكس ثقة الجامعات المصرية الأخرى بجامعة الفيوم على إقامة مثل هذه الأنشطة والفعاليات. موجهًا الطلاب بضرورة وأهمية الاستفادة من المشاركة بهذه اللقاءات التي تعتبر من أهم المغامرات والتجارب العلمية والحياتية التي يمكن خوضها خلال سنوات الدراسة، والتي تتيح لهم فرص للتعارف وتكوين الكثير من العلاقات والاطلاع على الثقافات المختلفة واكتساب خبرات متعددة والتعرف على أفكار متجددة في كافة المجالات، وكذلك الاستمتاع بالطابع المميز لمحافظة الفيوم التي تعتبر مصر الصغرى وتزخر بمناطق أثرية ومعالم سياحية متعددة ذات طابع عالمي.

وأشار أ.د محمد فاروق الخبيري أن عدد الطلاب المشاركين باللقاء القمي العاشر للطالب والطالبة المثاليين يبلغ ٧٢ طالبًا وطالبة، بالإضافة إلى ٣٠ طالبًا وطالبة مشاركين خلال اللقاء القمي الثالث لمبادرة سفراء النوايا الحسنة، موضحا أن اللقاءات تهدف إلى محاولة الوصول إلي الممارسة الفعلية للمثالية عن طريق استخدام العقل والسيطرة على النفس والانفعالات، من أجل تحقيق التفوق والنجاح، كما أن اللقاءات تهدف إلى الوصول إلى أفضل الممارسات التي تقدم لذوي الهمم على مستوى الجامعات المصرية.

وتابع أن الطلاب والطالبات يستحقوا ان ينالوا كل الدعم للدفع بالعقول المصرية لتحقيق المزيد من الإنجازات، والوصول إلى قدر أعلى من الرفاهية والراحة والتسهيل لذوي الهمم، القادرين على تحقيق أعلى درجات التفوق والنجاح.

كما أكد أ.د عرفة صبري حسن أن جامعة الفيوم أصبحت من الجامعات الرائدة في تنظيم اللقاءات القمية المختلفة، متابعًا أن جميع الطلاب والطالبات المشاركين، هم بالفعل من الفائزين، لما سيتاح لهم من فرص للتعلم بشكل مباشر وغير مباشر، وذلك في كافة المجالات من خلال خوض المراحل المختلفة من المسابقات المقامة، وخاصة أن الطلاب والطالبات المشاركين هم وقود وطاقات المجتمع، كما أنهم من المتميزين على مستوى كلياتهم وجامعاتهم على المستوى العلمي، وأيضًا على مستوى الأنشطة الطلابية.

وأضاف أ.د عاصم العيسوي أن اللقاءات القمية تحقق منفعة متبادلة بين جامعة الفيوم والجامعات الأخرى، كما أنها تجربة فريدة للطلاب لرفع روح التنافس واكتساب الخبرات والتعاون بينهم مما يعمل على تنمية قدراتهم والارتقاء بقدراتهم الشخصية والعلمية والعملية.



يذكر أن لجنة تحكيم مسابقة الطالب والطالبة المثاليين برئاسة أ.د وائل طوبار المنسق العام للأنشطة الطلابية وبعضوية (٢٢) من السادة أعضاء هيئة التدريس، ويعتمد التحكيم على عدد من المعايير تشمل الاختبار التحريري في الحاسب الآلي، والاختبار التحريري في المعلومات العامة، وفي العرض التقديمي للسمات الشخصية والمظهر العام، والقدرة على إدارة الحوار، بالإضافة إلى التفوق العلمي وتقديرات السنوات السابقة، وأيضًا في التنمية البشرية وخدمة المجتمع، وفي الثقافة العامة، وكذلك اللغة العربية والإنجليزية، والأنشطة الطلابية (الكلية، الجامعة، الجامعات الدولية).

وتقوم لجنة تحكيم الملتقي القمي الثالث لمبادرة سفراء النوايا الحسنة لذوي الهمم بالتحكيم طبقا لعدد من معايير التقييم ، تشمل المظهر العام والسمات الشخصية ومهارات العرض ومحتوي العرض وارتباطه بالموضوع، والابتكار في الموضوع والثقافة العامة والسيرة الذاتية والتفاعل والمقال وخطة العمل واللغة الانجليزية.

وتتشكل لجنة تحكيم المرحلة النهائية برئاسة ا.د كريم حسن همام مستشار وزير التعليم العالي للانشطة الطلابية وبعضوية ا.د احمد حسني عميد كلية الخدمة الاجتماعية وا.د محمد خفاجي عميد كلية الحاسبات والذكاءالاصطناعي وا.د رشدي العدوي وكيل كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ وا.د محمود صادق الاستاذ بكلية العلوم بجامعة الجلالة.

يشارك خلال اللقاءات جامعات (القاهرة، الإسكندرية، عين شمس، طنطا، المنصورة، الزقازيق، حلوان، المنيا، المنوفية، بنها، الفيوم، بني سويف، كفر الشيخ، سوهاج، دمياط، مدينة السادات).