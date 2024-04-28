هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأحد

تراجعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الاحد - اولي جلسات الاسبوع، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 77.3 مليار جنيه، مدفوعة بمبيعات المستثمرين العرب ، ليسجل في الختام 1.691 تريليون جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 4.93%، ليغلق عند مستوى 24,639.63 نقطة، كما انخفض مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 4.72%، ليغلق عند مستوى 5,714.19 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 4.84%، ليغلق عند مستوى 8,097.97 نقطة.

كما تراجع مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 4.97% ليغلق عند 30,080.48 نقطة وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 4.91%، ليغلق عند مستوى 10,608.29 نقطة، وهبط أيضا مؤشر EGX SP بنسبة 5.27%، ليغلق عند مستوى 4,874.28 نقطة.

كما سيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 21 مليار جنيه، 11.6 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 32.7 مليار جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 2.2 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 697.2 مليون سهم، من خلال 90.1 ألف صفقة منفذ.