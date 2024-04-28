تورينو ينظم ممرا شرفيا للاعبي إنتر احتفالاً بتتويجه بالدوري الإيطالي

شهد اللقاء المقام الآن بين فريق تورينو الذي يحل ضيفًا على نظيره إنتر ميلان، ممر شرفي من أصحاب الأرض للضيوف، وذلك على أرض ملعب جيوزيبي مياتزا، تكريما لتتويجه بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وتوج إنتر ميلان "النيراتزوري"، بلقب الدوري الإيطالي، قبل نهاية عمر المسابقة بخمس جولات، وذلك بعد فوزه على غريمه ميلان بهدفين لهدف.



وشهدت انطلاقة المباراة، قيام لاعبو تورينو بعمل ممر شرفى للاعبو إينتر في مباراة التتويج باللقب، حرص النادي الضيف على تكريم الإنتر من خلال الوقوف في ممر شرفي لأبطال إيطاليا.



يشار إلى أن إنتر قبل مباراة اليوم، يتصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 86 نقطة بفارق 16 نقطة عن المركز الثاني الذي يحتله ميلان (70).