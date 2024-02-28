قوافل بيطرية بقرى ووديان جنوب سيناء تشجيعًا لصغار المربين ومحاربة لغلاء الأسعار

انطلقت اليوم الأربعاء، أولى فعاليات القوافل البيطرية التي تنفذها مديرية الطب البيطري بمحافظة جنوب سيناء، بناء على توجيهات وزير الزراعية السيد القصير ورعاية اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء

ودعم الهيئة العامة للخدمات البيطرية برئاسة اللواء الدكتور إيهاب صابر، حيث نظمت المديرية قوافل بيطرية علاجية وارشادية لخدمة ودعم المربين تجوب قري ووديان المحافظة تحت إشراف الدكتورة رحاب الجوهري مدير مديرية الطب البيطري وبالتعاون مع الوحدة المحلية بقرية الجبيل؛ وذلك لتقديم الخدمة البيطرية المجانية عن طريق الكشف المجاني علي جميع الحيوانات وأيضا صرف جميع الادوية بالمجان لتشحيع صغار المربين بالمحافظة وذلك لتوفير اللحوم عن طريق التربية المنزلية والحظائر الصغيرة الموجودة بهذه القري والوديان.

وأوضحت الدكتورة رحاب الجوهري، مدير الطب البيطري، ان القافلة انطلقت أعمالها اليوم بقرية الجبيل بمدينة طور سيناء حيث رافقت أطباء الرعاية والعلاج بالمديرية بالكشف علي الحيوانات والطيور الداجنة وتقديم الخدمة العلاجية وذلك بعد تقديم ندوة توعوية قدمتها مديرة الطب البيطري للسيدات عن كيفية التربية السليمة الآمنة؛ لتجنب مرض إنفلونزا الطيور.

وطرق التربية الصحيحة التي تعطي إنتاجا وفيرا عن طريق علاج النقص الغذائي للحيوانات وكيفية عمل عليقة متوازنة وذلك للتغلب على نقص اللحوم والاكتفاء الذاتي عن طريق التربية المنزلية.

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